Circulatie feroviara, intrerupta aproape trei sferturi de ora, intre Timisul de Sus si Predeal, din cauza unui copac cazut pe calea ferata

Trei trenuri au intarzieri de cel putin jumatate de ora, dupa ce, miercuri la pranz, pe magistrala 300, intre Timisul de Sus si Predeal, in judetul Brasov, un copac a cazut pe calea ferata din cauza vantului puternic, rupand firele electrice.Astfel, doua trenuri au fost oprite in gara Darste, iar unul in gara Brasov.Dupa aproape trei sferturi de ora, circulaţia trenurilor a fost reluata pe un fir, urmand să fie reluata complet in aproximativ doua ore, după remedierea situaţiei, au spus reprezentantii companiei CFR.