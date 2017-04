Meteorologi: Sambata dimineata vor fi intre minus 2 si 0 grade in Bucuresti

Meteorologul Gabriela Bancila spune ca incepand de miercuri dupa-amiaza va intra in vigoare codul galben de ploi si vant puternic, care va fi valabil pana joi dimineata si va cuprinde inclusiv Bucurestiul.Potrivit meteorologului, in Bucuresti, care va fi sub avertizare cod galben de miercuri ora 16.00, pana joi, la ora 09.00, va ploua abundent, iar cantitatile de apa vor ajunge la 25-30 de litri pe metru patrat. Vantul se va intensifica, iar intre orele 13.00 si 20.00 va fi valabila o atentionare cod galben privind rafale ce vor atinge 50-55 de kilometri pe ora."Dupa ce valabilitatea atentionarii va expira maine (joi, n.r.) dimineata, precipitatiile vor mai fi prezente cu caracter temporar in Bucuresti, dar acestea nu vor mai fi importante cantitativ, in jurul a cel mult unu-doi litri pe metru patrat. Nici vantul nu va mai fi la aceleasi cote", a precizat Gabriela Bancila.Temperaturile se vor mentine scazute pana la sfarsitul saptamanii, inregistrandu-se valori termice cu 10 grade mai mici decat cele normale pentru aceasta perioada. Astfel, joi, maxima in Bucuresti va fi in jur de 7 grade, iar vineri nu va depasi 8-9 grade.Gabriela Bancila a precizat ca diminetile vor fi din ce in ce mai racoroase, astfel ca daca joi vor fi 3-4 grade Celsius, vineri temperatura se va apropia de cea a pragului de inghet, in jur de 0-1 grad. Cea mai rece dimineata va sambata, cand se vor inregistra intre -2 si 0 grade.