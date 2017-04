Olguta Vasilescu: Salariul de bază al preşedintelui va fi cel mai mare; magistraţii pot avea venituri mai mari prin sporuri

"Salariul de baza al presedintelui va fi cel mai mare dintre bugetari. Sigur ca sunt si altii care vor adauga sporuri si ca veniturile vor fi peste presedinte. Dar vreau sa va spun ca asa sunt si la ora actuala. Noi nu am facut cresteri foarte mari la procurori si la judecatori. Asa au salariile in plata la ora actuala", a declarat Vasilescu.Vasilescu a tinut sa precizeze ca "salariile procurorilor si ale judecatorilor sunt suficiente" si nu crede ca "mai poate fi facuta vreo concesie" pentru majorarea veniturilor acestora."Noi am vrut ca niciun salariu sa nu treaca peste al presedintelui si nu trece niciunul, dar ca venituri, vor fi bugetari care si la ora actuala sunt ca venituri peste presedintele Romaniei. Singura varianta era sa scadem salariile", a spus ministrul.Potrivit proiectului Legii salarizarii unitare, cresterile salariale prevazute pentru sistemul judiciar vor fi mai consistente pentru magistratii cu functii de conducere, majorarile fiind procentual cu atat mai mari cu cat un magistrat are o functie mai inalta. Astfel, presedintele instantei supreme si procurorul general vor avea salarii cu 13 la suta mai mari, pe cand un procuror sef de birou va primi un salariu marit cu numai 2 la suta, scrie News.ro.Salariile presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si al procurorului general al Parchetului ICCJ vor creste cu 13%, in timp ce pentru procurorii sefi ai DNA si DIICOT, pentru vicepresedintele ICCJ si pentru prim-adjunctul procurorului general majorarea salariala va fi de 11,5%, iar pentru presedinti, procurorii generali si prim-procurori de la curtile de apel, tribunale, judecatorii si parchete de pe langa aceste instante salariile vor creste cu 10%.O majorare de 9% o vor avea consilierii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie si procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Cu 8% cresc salariile pentru urmatoarele functii: procuror sef sectie, procuror sef sectie in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Adjunctii acestora vor beneficia de un plus la salariu de numai 5%. Procurorii care sunt sefi de serviciu si de birou au majorari de 3%, respectiv 2%.La capitolul sporuri, salariatii din sistemul judiciar pot beneficia de un spor de pana la 15% din salariul de baza sau, dupa caz, din indemnizatia lunara de incadrare, corespunzator timpului lucrat.Magistratii, precum si o parte din personalul auxiliar, beneficiaza de un spor de risc si suprasolicitare neuropsihica de pana la 25 la suta si un alt spor, pentru pastrarea confidentialitatii, de 5%.