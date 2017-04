Camera Deputatilor: Persoanele juridice autorizate care elibereaza medicamente pot face si distributie angro

Propunerea legislativa modifica in acest sens art. 800 alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, iar initiatori sunt parlamentari PSD si ai minoritatilor nationale, potrivit Agerpres.Persoanele juridice autorizate sa elibereze medicamentele catre populatie pot sa desfasoare si activitatea de distributie angro de medicamente, prevede textul adoptat.Proiectul de lege a fost respins anterior de Senat, iar Camera Deputatilor este for legislativ decizional, legea va merge la promulgare.