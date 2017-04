Ministrul Muncii: Banii pentru pensii au fost virati toti in Trezorerie cu mult inainte de Paste

"Am auzit si eu acest lucru, mi-a semnalat cineva acest caz, noi am facut toate demersurile ca pensiile si indemnizatiile de somaj sa se plateasca cu doua zile inainte de Paste. Nu stiu de ce s-a intamplat acest lucru, chiar ma voi interesa. O sa vad despre ce este vorba, unde e greseala. Sigur nu este de la noi, pentru ca banii s-au virat toti in trezorerie mult inainte de Paste", a precizat Vasilescu la Palatul Parlamentului.Ea a adaugat ca nu stie ce s-a intamplat mai departe cu acesti bani "pe drum", adica la banci si la Posta, dar se va interesa.