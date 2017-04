Romanii care au avut viza de Canada in ultimii 10 ani sau care au viza valabila de intrare in Statele Unite pot calatori fara viza in Canada incepand din 1 mai

De asemenea, toti cetatenii romani vor avea nevoie de viza pentru a intra sau reintra in Canada cu automobilul, autocarul, trenul,vaporul, sau la bordul unui vas de croaziera.eTA va simplifica accesul multor cetateni romani in Canada. Depunerea cererii pentru eTA se face electronic si este un proces simplu, necostisitor (7 dolari canadieni) a carui finalizare dureaza cateva minute. eTA este valabila pentru o durata de pana la cinci ani si le permite calatorilor sa se deplaseze in Canada pe calea aerului oricat de frecvent, pe perioade scurte (in general de pana la sase luni consecutive), pentru studii, tranzitarea printr-un aeroport canadian, vizite turistice sau calatorii de afaceri. In majoritatea cazurilor, eTA este acordata in cateva minute de la depunerea cererii."Canada acorda o importanta majora parteneriatului cu Romania" a declarat Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania. "Simplificarea procedurilor de calatorie incurajeaza o intelegere reciproca mai profunda si creeaza oportunitati suplimentare pentru consolidarea legaturilor interumane, comerciale si turistice ", a adaugat acesta.Guvernul Canadei intentioneaza sa elimine regimul de vize pentru toti cetatenii romani incepand cu decembrie 2017. Din acel moment, cetatenii romani nu vor mai avea nevoie de viza pentru a intra in Canada pe perioade de pana la sase luni, calatorind fie pe calea aerului, fie pe cale terestra sau maritima. Cu toate acestea, la fel ca in cazul altor calatori scutiti de viza, vor avea nevoie de eTA pentru a urca la bordul unei curse aeriene cu destinatia Canada.Mai multe informatii vor fi furnizate pe pagina de internet a Ministerului Imigratiei, Refugiatilor si Cetateniei al Canadei (IRCC ) in noiembrie 2017.Site-ul guvernului Canadei, Canada.ca/eTA , este singurul site oficial unde se poate depune o cerere pentru eTA. Calatorul are nevoie doar de pasaport, un card de credit sau de debit si o adresa de e-mail.Calatorii care detin o viza canadiana valabila, precum si cetatenii americani, inclusiv cetatenii americano-canadieni, nu au nevoie de eTA.Cetatenii canadieni, inclusiv cetatenii cu dubla cetatenie, nu pot depune cerere pentru eTA si vor avea nevoie de un pasaport canadian valabil pentru a calatori in Canada pe calea aerului.Rezidentii permanenti in Canada sunt la randul lor ineligibili pentru eTA si vor avea nevoie in continuare de un card valabil de rezident permanent sau de un document de calatorie de rezident permanent pentru a calatori in Canada. eTA , include informatii in mai multe limbi