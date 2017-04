​​AUDIO Cum suna sirenele de avertizare in Bucuresti

Semnalul de alarmare este compus din cinci sunete, fiecare durand 16 secunde, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).IGSU le recomanda cetatenilor sa ramana calmi si sa urmareasca informarile inspectoratelor pentru situatii de urgenta. Mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma "Exercitiu".Cele mai des intalnite situatii in care este alarmata populatia prin intermediul sirenelor electrice si electronice au loc pe timpul inundatiilor, in cazul producerii unor accidente tehnologice in care sunt implicate substante periculoase, in cazul ruperii unor baraje hidrotehnice si pe timpul conflictelor armate.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, recomanda populatiei sa urmareasca informarile ISU si DSU referitoare la acest exercitiu."Este un exercitiu prin care testam sirenele, obisnuim populatia si incercam sa pregatim ce inseamna fiecare sunet, ce inseamna cand suna asa sau ce inseamna cand suna altfel. Exercitii similiare s-au facut si in alte tari", a declarat Arafat pe 13 aprilie, citat de Agerpres.