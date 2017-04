Politia de Frontiera verifica modul in care Sebastian Ghita a plecat din tara

"Politia de Frontiera Romana va efectua verificari specifice pentru a stabili modalitatea prin care Sebastian Ghita a parasit teritoriul Romaniei in functie de rezultatul anchetei desfasurate de autoritatile abilitate si de datele de interes ce vor rezulta in urma instrumentarii dosarului penal", au precizat reprezentantii Politiei de Frontiera, adaugand ca, la finalizarea acestor verificari, se vor lua masurile stabilite de lege.Fostul deputat Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.In 14 aprilie, o instanta din Serbia a dispus arestarea lui Sebastian Ghita, pe o perioada de 18 zile, in vederea extradarii.Sebastian Ghita era disparut din decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalcat termenii controlului judiciar.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca, o echipa de politisti deplasandu-se in 23 februarie in Serbia pentru a-l localiza.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, ca asteapta de la instante incheierea verificarii legalitatii extradarii din Serbia a fostului deputat Sebastian Ghita pentru a putea incepe procedurile de aducere in tara. Acesta a precizat ca trebuie respectate aceste etape pentru ca procedura sa nu fie "lovita de nulitate si sa profite de ea cine are interesul sa profite".Sebastian Ghita are un mandat de arestare preventiva emis in lipsa, in 10 ianuarie, de instanta suprema, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Fostul deputat a fost dat si in urmarire internationala, prin Interpol.Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost sesizata, in 15 aprilie, de Biroul Interpol despre retinerea lui Ghita in Serbia si verifica daca sunt indeplinite conditiile pentru extradarea fostului deputat.Sebastian Ghita mai are un mandat de arestare preventiva emis in lipsa, iar in acest caz, Curtea de Apel Ploiesti a constatat, marti, ca sunt indeplinite conditiile pentru extradarea fostului deputat, au declarat pentru News.ro surse judiciare.Potrivit surselor citate, in cursul zilei de marti sau cel tarziu miercuri Curtea de Apel va trimite Ministerului Justitiei documentele in baza carora va fi declansata procedura de extradare.Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.De asemenea, Sebastian Ghita mai este urmarit penal in alte trei dosare de coruptie: dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012; dosarul in care cumnatul fostului premier Ponta, Iulian Hertanu, este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in care sunt cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma; dosarul care vizeaza contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale Teamnet International si Asesoft International.