Cezar Preda: Concluziile observatorilor europeni dupa referendum au suparat Turcia

"Este facut un proiect de raport, el a fost prezentat ieri la ora 3. Nu cred ca modul in care se face acest raport supara, ci concluziile lui. Turcia este sub ceea ce inseamna constatarea ODIHR (Oficiul pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului din OSCE - n.r.) o tara care in campania electorala a debalansat. A fost mult mai mult favorizat un actor electoral decat celalalt. Nu e treaba mea, nu a fost treaba parlamentarilor Adunarii Parlamentare, insa acestea au fost concluziile ODIHR. Noi am spus insa ca poporul turc are dreptul sa isi modifice constitutia prin referendum, am spus ca in ziua votului nu am avut probleme majore, dar ca ODIHR considera ca nu s-a aplicat o echitabilitate in ceea ce priveste partile implicate. A spus ca ceea ce inseamna sistemul juridic turcesc a afectat scrutinul electoral - acolo legea de urgenta este in vigoare si nu poate sa puna sub nicio forma in pericol statul de drept - si acest lucru nu a convenit (Turciei). Vom vedea care va fi forma finala a raportului, la sfarsitul lunii mai in Praga". Intrebat despre procesul electoral efectiv, Preda a precizat ca acesta "a fost in regula".Reamintim ca Cezar Preda a spus ieri ca „alegătorilor nu li s-au oferit informaţii imparţiale ale aspectelor-cheie ale reformelor. Libertăţile fundamentale, esenţiale, pentru un proces democratic, în general, au fost îngrădite”, potrivit Digi 24.