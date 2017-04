Interpol a sesizat Instanta Suprema in legatura cu extradarea lui Sebastian Ghita

Potrivit Biroului de presa al ICCJ, sesizarea a fost facuta in baza Legii 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala.Procedura in acest caz este confidentiala.Fostul deputat Sebastian Ghita a fost prins in Serbia dupa aproape patru luni de la disparitie, timp in care instantele din Romania, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie si Tribunalul Prahova, au emis doua mandate de arestare in lipsa pe numele lui."Ne aflam in acest moment in situatia in care asteptam de la instantele de judecata incheierile de verificare a temeiniciei legalitatii declansarii procedurii de extradare. In momentul in care primim de la instantele de judecata respectivele incheieri, respectivele hotarari, declansam procedura de extradare, adica cererea. Ministerul Justitiei are deja pregatita acea procedura, cerere, asteptam incheierile de la instantele de judecata si imediat, imediat, in minutul urmator, dam drumul la procedura. Pana atunci prevederile legale ne obliga sa ramanem in asteptare, sa asteptam de la instantele de judecata", a explicat Tudorel Toader.Ministrul a precizat ca Biroul National Interpol a anuntat ca Sebastian Ghita a fost arestat pe o perioada de 18 zile in Serbia."Biroul National Interpol a informat instantele din Romania, instantele emitente ale mandatelor de arestare preventiva, cu privire la retinerea pentru 48 de ore a lui Sebastian Ghita. Pe data de 17 aprilie, acelasi Birou (...) a instiintat instantele din Romania, instantele emitente ale mandatelor de arestare, cu privire la retinerea preventiva a lui Sebastian Ghita pe o perioada de 18 zile incepand cu data de 14 aprilie. Potrivit legii, potrivit art. 66 din Legea 302, instantele din Romania (...) trebuie sa verifice in procedura de urgenta indeplinirea conditiilor legale pentru a solicita extradarea", a aratat Tudorel Toader.