Tutuianu se razgandeste si anunta ca Dan Andronic nu va mai fi audiat de Comisia pentru controlul SRI

'Noi aveam programat sa il chemam la audieri pe Dan Andronic maine (miercuri - n.r.). In conditiile in care s-a anuntat deja constituirea unei comisii comune de ancheta a celor doua Camere care isi propune aceleasi lucruri pe care ni le propuneam noi, ceva mai mult de fapt comisia de ancheta, apare ca inutila chemarea la Comisia pentru controlul SRI a lui Dan Andronic. Noi ne propuneam sa analizam doar activitatea SRI si a unor cadre ale SRI legata de alegerile din 2009. In cadrul comisiei comune se vor face toate audierile persoanelor care au legatura cu alegerile din 2009 si care au fost indicate in materialul publicat de Dan Andronic', a afirmat Tutuianu, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca pentru constituirea comisiei de ancheta trebuie sa se reuneasca mai intai Birourile permanente, unde se va decide convocarea plenului Parlamentului, apoi trebuie adoptata o hotarare a Camerelor reunite privind constituirea comisiei si aprobarea regulamentului de functionare.'Hotararea celor doua Camere va stabili care sunt obiectivele comisiei, apoi comisia, odata constituita, va stabili pe cine cheama, ce institutii trebuie sa dea relatii, sa puna la dispozitie documente si care sunt persoanele care vor face obiectul audierilor', a spus presedintele Comisiei pentru controlul SRI intrebat daca la audierile de la comisia de ancheta ar trebui chemata si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Tot Adrian Tutuianu este cel care anuntase, in urma cu o saptamana, ca Dan Andronic va fi invitat la audieri "pentru a veni cu date si informatii precise", dupa articolul publicat de acesta in Evenimentul Zilei si in care afirma ca Laura Codruta Kovesi, George Maior, Florian Coldea si Gabriel Oprea erau implicati in procesul electoral din 2009, cand Traian Basescu a castigat al doilea mandat de presedinte.