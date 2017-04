Depunerea proiectului legii salarizarii se amana iar. Liderul deputatilor PSD spune ca nu s-a stabilit un orizont de timp

Intrebat daca s-au primit amendamente la proiectul legii salarizarii unitare, Ciolacu a spus ca s-a creat un mail special, iar mai multi social-democrati au trimis propuneri in acest sens."Am creat un mail special, atat ministerul cat si grupul PSD si toate amendamentele merg pe mail atat la grup, cat si la minister. Sunt destule. Eu vorbesc de PSD in momentul acesta", a raspuns liderul deputatilor PSD.El a sustinut ca proiectul a fost trimis la toate grupurile parlamentare. Chestionat in continuare daca nu a primit propuneri de la celelalte grupuri, Marcel Ciolacu a sustinut ca amendamentele nu trebuie trimise la PSD, ci la Ministerul Muncii."Nu trebuie sa vina la noi, trebuie sa mearga la minister si la Comisii. Nu trebuie sa le depuna la PSD, ar fi culmea ca celelalte grupuri parlamentare sa depuna la PSD", a completat social-democratul.Intrebat in continuare cand va fi depus proiectul legii salarizarii unitare, deputatul PSD a raspuns: "Cand se vor termina absolut toate dezbaterile si toate amendamentele si dupa ce vom avea un feedback de la toate partidele".De asemenea, chestionat daca exista un orizont de timp, Marcel Ciolacu a raspuns negativ. "Nu am, nu s-a stabilit lucrul acesta. O sa stabilim", a subliniat deputatul PSD.La insistentele presei care l-au mai intrebat daca sunt sanse ca proiectul legii salarizarii unitare sa se depuna in aceasta saptamana, liderul deputatilor social-democrati a raspuns: "Nu cred". Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat lunea trecuta ca depunerea proiectului legii salarizarii in Parlament se amana cu o saptamana, timp in care acesta sa mai fie discutat de grupurile parlamentare PSD si ALDE, in conditiile in care ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu anuntase ca lunea trecuta urma ca proiectul sa fie semnat de toti parlamentarii PSD si depus la Senat."Nu, eu nu vreau sa o depun azi. Sa mai stea o saptamana sa isi mai dea lumea cu parerea", a spus Dragnea, intrebat daca proiectul va fi inregistrat luni."O saptamana - zece zile in plus nu strica nimanui, ba dimpotriva", a comentat acesta.