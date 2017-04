Tariceanu: Presedintele Iohannis va adresa un mesaj Parlamentului pe 9 mai

De asemenea, Tariceanu a spus ca pe 11 mai presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, va rosti in Parlament o alocutiune intitulata "Viitorul Europei", cu ocazia implinirii a zece ani de la aderarea Romaniei la UE."Pe 26 aprilie, saptamana viitoare, vom avea o sedinta solemna pentru a marca 100 de ani de la adoptarea a doua legi extrem de importante de catre Parlamentul Romaniei in refugiu la Iasi (...): legea votului universal si legea agrara si am hotarat sa facem o sesiune solemna", a mai anuntat presedintele Senatului. Pe 7 aprilie, Iohannis le-a trimis presedintilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare in care cere sa se adreseze legislativului cu un mesaj pe data de 9 mai, cu ocazia sarbatoririi a 140 de ani de la Proclamarea Independentei de Stat a Romaniei, precum si cu ocazia Zilei Europei.