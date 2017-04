Guvernul spaniol raspunde unei interpelari a unui senator: Nu exista protocol pentru cazul unei apocalipse zombi

Acesta este raspunsul ironic, dar oficial, trimis de Moncloa (sediul guvernului spaniol - n.r.) senatorului Carlos Mulet, din partea platformei cetatenesti de stanga Compromis, si care - cu acelasi ton ironic - intrebase guvernul cu privire la planurile pe care le are in vedere in fata unei posibile apocalipse zombi, informeaza marti EFE, citata de Agerpres Strania initiativa a senatorului spaniol a avut ca scop sa atraga atentia asupra a ceea ce el considera ''calitatea slaba'' a raspunsurilor scrise ale guvernului la intrebarile opozitiei din Senat.Intrebarea scrisa, desi anormala, a fost admisa pentru a fi procesata si in raspuns, transmis tot in scris, executivul spaniol condus de Partidul Popular (PP, conservator) minimalizeaza riscul unei apocalipse zombi.Consilierii guvernului insarcinati cu redactarea raspunsului recurg la dictionarul Academiei Regale (RAE) pentru a cauta definitiile cuvintelor ''apocalipsa'' si ''zombi''. In ambele cazuri gasesc doua definitii.Mai intai, apocalipsa este inteleasa ca ''sfarsitul lumii'', iar executivul spaniol considera ca nu merita efortul sa mai faca planuri caci ''putine lucruri se mai pot face odata ce se ajunge in acest moment'', in timp ce, in cazul definirii apocalipsei drept ''o situatie catastrofala'', Moncloa aminteste ca exista deja planuri de urgenta elaborate de fortele de securitate si de protectie civila.Lucrurile se complica un pic atunci cand vine vorba sa caute in dictionarul RAE cuvantul ''zombi''. Guvernul spaniol nu are planuri specifice pentru a raspunde unei situatii de alerta provocata de ''oameni inviati din morti cu ajutorul vrajilor cu scopul de a fi manipulati'', dat fiind ca nu crede ca asa ceva este posibil, iar in raspunsul sau insista cu privire la ''slaba probabilitate sa se produca o astfel de circumstanta pornind de la astfel de premise''.