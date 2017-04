Tariceanu despre rezultatul referendumului din Turcia: Republici prezidentiale exista si in alte parti ale lumii

"Pe mine ma ingrijoreaza intotdeauna cand exista acumulare de putere in mana unei singure persoane. Sigur ca formula pe care majoritatea populatiei in Turcia a votat-o nu este o formula inedita. Republici prezidentiale exista si in alte parti ale lumii, dar spre deosebire de formula care a fost consacrata, o formula bazata pe echilibrul puterilor in stat cred ca este intotdeauna preferabila acumularii in mana unei singure persoane a tuturor puterilor in lipsa unor mecanisme, in lipsa unor mecanisme de contrabalansat", a afirmat Tariceanu, marti, la Senat."Dar pana la urma este pana la urma decizia suverana a Turciei si, in conditiile in care vor fi respectate standardele de democratie, nu stiu daca avem noi foarte multe comentarii a face pe acest subiect", a adaugat el.