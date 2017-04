Cod Portocaliu de ninsori in 5 judete

Codul Portocaliu este valabil miercuri de la ora 9 dimineata pana la 6 seara pentru zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Muntilor Banatului, unde va ninge abundent, iar vantul va sufla tare, cu peste 80...100 km/h, viscolind puternic zapada si reducand vizibilitatea sub 50 m.In ceea ce priveste codul galben, acesta este valabil miercuri de la ora 4 dimineata pana la 6 seara si vizeaza precipitatii abundente, ninsori si strat de zapada la munte, intensificari ale vantului.In intervalul mentionat precipitatiile vor cuprinde jumatatea de sud-vest a teritoriului si cea mai mare parte a zonei de munte. In Banat, Oltenia, vestul si nord-vestul Munteniei va ploua, iar in zona montana vor fi mai ales ninsori. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.Vantul se va intensifica in cea mai mare parte a tarii si local, indeosebi in regiunile sudice si centrale, viteza la rafala va depasi 50...55 km/h.La munte, cu precadere la altitudini de peste 1400 m se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari cu rafale de peste 60...70 km/h, viscolind ninsoarea.