Coada de camioane de 7 km la Vama Nadlac II

Automarfarele care urmeaza sa iasa din tara asteapta in coloana pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, unde s-a format o coloana de aproximativ sapte kilometri, dupa ce Ungaria a ridicat, luni la ora 23,00, restrictia de acces pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone.Sute de automarfare asteapta pe banda de urgenta pentru formalitatile de iesire din tara, iar potrivit Politiei de Frontiera Arad timpul de asteptare este de 90 de minute, in timp ce soferii spun ca stau doua ore.La Nadlac II, au fost deschise patru artere de control pentru traficul greu, fata de doua in mod obisnuit, iar politistii de frontiera estimeaza ca traficul va reveni la valori normale spre seara. Pana atunci, soferii de automarfare sunt sfatuiti sa iasa din tara prin Nadlac I sau Varsand, in judetul Arad.Tranzitarea vamii de autoturisme si autocare nu este afectata, nefiind inregistrate cozi.Conorm aplicatiei de monitorizare a traficului de pe site-ul Politiei de Frontiera, timpi si mai mari de asteptare pentru camioane sunt la Bors - 240 de minute si Petea - 400 de minute.Camioanele s-au adunat in numar mare la frontiera cu Ungaria dupa ce tara vecina a impus o restrictie pentru traficul greu pe perioada sarbatorilor.