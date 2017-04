Echipaj de ambulanta din Vaslui, atacat cu iatagane, cutite  si bate de rudele unei paciente de Pasti

Potrivit sursei citate, soferul si asistentul medical au abandonat speriati autosanitara si s-au ascuns, dupa care au sunat la 112 pentru a solicita sprijinul politiei si jandarmilor."Solicitarea a fost in prima noapte de Pasti atunci cand un barbat a sunat pentru o pacienta de 16 ani despre care a zis ca o doare burta si atat. Operatoarea noastra a cerut detalii dar cel care a sunat a inceput sa injure si a inchis telefonul. Operatoarea a reapelat si intr-un final a reusit si a vorbit chiar cu pacienta, dupa care a trimis ambulanta. Cand masina a ajuns acolo, rudele pacientei se asteptau ca in ambulanta sa fie operatoarea cu care au vorbit la telefon. Au venit cu sabii, iatagane, cutite si bate. Soferul si asistentul au fugit pe jos, prin intuneric, prin santuri si boscheti, s-au ascuns si au sunat la 112. Au intervenit jandarmii. Apoi si pacienta de 16 ani, si soferul nostru, care este hipertensiv, au ajuns la spital", a precizat Dan Ungureanu.Un echipaj de politie a venit la sediul institutiei pentru a lua declaratii de la persoanele implicate, fiind deschis un dosar penal in acest sens, a mai afirmat sursa citata.Doctorul Dan Ungureanu a mai declarat ca acesta este cel mai grav incident din ultima perioada in care a fost implicat un echipaj de pe ambulanta."Mai suntem agresati, insa doar verbal. In general reusim sa evitam altfel de agresiuni, dar acum colegii nostri au scapat doar cu fuga", a spus Ungureanu.