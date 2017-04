Sebastian Ghita nu va fi judecat in Serbia inainte de a fi extradat in Romania - Tudorel Toader

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus luni ca "nu crede" ca Sebastian Ghita va fi judecat in Serbia inainte de a fi extradat in Romania. Reamintim ca Ghita a fost retinut vineri de autoritatile sarbe sub acuzatia ca ar fi folosit acte false, considerata o infractiune in Serbia.Intr-o declaratie sustinuta la minister, Toader a dat luni detalii si despre procedura de extradare, anuntand ca Ministerul Justitiei asteapta o decizie a unei instante din Romania inainte de a inainta autoritatilor sarbe cererea oficiala.Ghita ar fi solosit un permis de conducere si un act de identitate din Slovenia, ambele false, atunci cand a fost oprit de politistii sarbi. Ghita era insotit de fratele sau.