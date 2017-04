Extradarea lui Sebastian Ghita: Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca asteapta o incheiere de la instanta de judecata din Romania. Nu vom intarzia nici un minut

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca Ministerul Justitiei asteapta in acest moment o incheiere din partea unei instante de judecata romane privind procedura de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. "Din momentul in care o vom avea, nu vom intarzia nici un minut", a spus Tudorel Toader.Instantele din Romania emitente ale mandatului de arestare preventiva trebuie sa verifice in procedura de urgenta indeplinirea procedurilor legale pentru a solicita extradarea, a spus Toader, adaugand ca incheierea judecatoriei de prima instanta poate fi atacata. "Asteptam de la instantele de judecata incheierile de verificare a temeiniciei legalitatii declansarii procedurii de extradare", a spus Toader.In momentul cand primim respectivele proceduri declansam procedura de extradare, adica cererea, Ministerul Justitiei are pregatita cererea, a declarat ministrul."Eu va asigur ca din momentul in care primim incheierea de la instantele de judecata, imediat ne indeplinim obligatiile, nu se pune problema sa iesim din termen", a afirmat Tudorel Toader.