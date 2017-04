Bolivia: Presedintele Morales cere interzicerea telefoanelor mobile la scoala

"In clasa, este interzis sa se utilizeze telefoanele mobile", i-a recomandat Evo Morales directorului unui liceu situat in orasul Chapare, in centrul Boliviei.El a facut aceasta declaratie cu ocazia primei sale reaparitii in public dupa interventia chirurgicala la Havana, unde i-a fost extirpat un nodul de pe corzile vocale care il impiedica sa vorbeasca normal."Cand incep orele de curs, niciun telefon mobil" nu este voie sa fie deschis, a subliniat Evo Morales, precizand ca aceasta masura trebuie sa se aplice "in intreaga Bolivie".