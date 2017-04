Tulcea: O ambarcatiune ucraineana, cu trei persoane la bord, a esuat din cauza furtunii de pe Marea Neagra

Ambarcatiunea cu o lungime de 14 metri venea din Istanbul, Turcia, si se indrepta spre Odessa, Ucraina, navigand pe langa mal cu o viteza foarte mica atunci cand a atins fundul marii si s-a inclinat."Nava se afla la 50 de metri distanta de mal, iar echipajul format din trei membri a solicitat parasirea navei pentru ca a considerat ca nu se afla in siguranta. Sprijiniti de reprezentantii nostri de la Sfantu Gheorghe si de localnici, membrii echipajului au fost adusi la mal in siguranta si preluati de politistii de frontiera", a declarat marti capitanul sef de port al Capitaniei Portului Sulina, Radu Andricencu.In urma evenimentului, armatorul navei aflata sub pavilion ucrainean si-a exprimat intentia de a dezesua nava, insa acest lucru va fi posibil doar dupa imbunatatirea conditiilor meteorologice.Potrivit sursei citate, membrii echipajului vor fi repatriati dupa finalizarea cercetarilor privind cauzele producerii evenimentului.Circulatia la bara Sulina a fost suspendata luni din cauza vantului si furtunii puternice de pe Marea Neagra. Bara Sulina este singurul loc de intrare a navelor maritime prin canalul omonim pe teritoriul judetului Tulcea. Atunci cand vremea este nefavorabila, nicio nava nu mai poate intra sau iesi de pe canal in mare ori din mare pe canal.