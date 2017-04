Avocatii lui Trump incearca sa-l scape de acuzatia de instigare la violenta invocand imunitatea prezidentiala

"Trump are imunitate fata de orice proces pentru ca este presedintele Statelor Unite. Trump este imun fata de proceduri in conformitate cu Clinton vs. Jones", au spus avocatii liderului de la Casa Alba.In acest caz, trei protestatari - Kashiya Nwanguma, Molly Shah si Henry Brousseau - ii acuza de agresiune pe doi barbati care participau la un miting al campaniei republicane din Kentucky.Presedintele american este acuzat ca a incitat la violenta, dupa ce a cerut multimii sa actioneze pentru a-i indeparta pe cei trei protestatari din sala unde avea loc evenimentul de campanie din Kentucky.Avocatii presedintelui au argumentat ca acesta vorbea cu fortele de securitate, nu cu multimea, dar un judecator federal a decis deja ca incitarea la violenta este plauzibila in cazul lui Trump.Expertii sustin ca presedintele va avea probleme in ceea ce priveste justificarea invocarii imunitatii intr-un proces civil.Curtea Suprema a decis in doua randuri ca presedintele se bucura de o imunitate extinsa cu privire la actiunile sale de la Casa Alba. Totusi, magistratii supremi au permis continuarea unui proces impotriva lui Bill Clinton pentru actiuni care au avut loc inainte de investirea sa la conducerea Statelor Unite.