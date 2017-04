Politia Romana: Autoritatile sarbe au informat ca Sebastian Ghita a fost arestat pentru 18 zile in vederea extradarii

"Acest mesaj a sosit pe canalul de cooperare politieneasca Interpol in urma cu cateva minute, datorita unor probleme tehnice aparute in sistemul Interpol Belgrad. Astfel, autoritatile sarbe ne-au informat ca persoana respectiva a fost arestata in Republica Sarba, pe o perioada de 18 zile in vederea extradarii, incepand cu 14.04.2017", a anuntat luni Politia Romana.Politia Romana a informat Ministerul Justitiei, pentru ca aceasta este institutia abilitata a demara procedura de extradare. Potrivit prevederilor legale, in acest moment Politia Romana nu mai are competenta in acest caz. In momentul extradarii, in cazul in care autoritatile sarbe vor solicita ca partea romana sa efectueze escorta in tara a inculpatului, politistii romani vor efectua acest serviciu, conform competentelor, mai precizeaza Politia Romana.Omul de afaceri Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de joi spre vineri. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul in care a fost prins.