MAI: In perioada Pastelui, politistii au intervenit in peste 7.000 de situatii de urgenta, au dat amenzi de peste 5 mil. lei si au prins in flagrant autori a 342 infractiuni

Echipele de politisti au intervenit, in perioada Pastelui, in peste 7.000 de incidente sesizate la numarul de urgenta 112 la nivel national si au constatat peste 13.000 de contraventii, aplicand amenzi in valoare totala de peste 5 milioane de lei, a anuntat, luni purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, precizand ca nu au fost inregistrate incidente grave in timpul evenimentelor publice de amploare care au avut loc sambata si duminica, potrivit News.ro.





"In intervalul 14 -16 aprilie, conform Planului de masuri pentru asigurarea linistii si sigurantei cetatenilor pentru perioada de Pasti, aprobat de ministrul Carmen Daniela Dan, au fost la datorie peste 50.000 de angajati ai MAI, media zilnica fiind de 25.500 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera si pompieri. Efectivele MAI au acordat o atentie deosebita zonelor aglomerate, statiunilor turistice si celor aproximativ 18.000 de lacasuri de cult, in cele mai multe dintre acestea avand loc manifestari religioase de amploare", a declarat purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.





Astfel, politistii au intervenit in aceste zile in 7.300 de incidente sesizate la numarul de urgenta 112, la nivel national.





Potrivit purtatorului de cuvant al MAI, nu s-au inregistrat incidente grave in timpul desfasurarii evenimentelor publice organizate sambata si duminica.





In ultimele trei zile, politistii au prins in flagrant 342 de autori de infractiuni, au constatat 13.500 de contraventii, pentru care au aplicat amenzi in valoare totala de aproximativ 5 milioane de lei.





In ceea ce priveste activitatea jandarmilor, acestia au asigurat ordinea publica la peste 730 de evenimente, dintre care 600 de manifestari religioase, 53 cultural-artistice si 60 sportive.





De asemenea, jandarmii montani au intervenit pentru deblocarea unui autovehicul inzapezit in care se aflau trei adulti si doi copii, iar in Stana de Vale, jandarmii au deblocat un alt autoturism in care se aflau doua persoane.





La randul lor, pompierii au verificat, inaintea perioadei de sarbatori, respectarea masurilor de siguranta in caz de incendiu la biserici si alte lacasuri de cult, precum si in unitatile de cazare turistica si au inlaturat neregulile, astfel ca in noaptea de Inviere nu a avut loc niciun eveniment grav.





De asemenea, 45 de persoane au fost salvate in urma interventiei structurilor pentru situatii de urgenta, iar 2.770 de persoane au fost asistate medical.





Cu sprijinul elicopterelor Inspectoratului General de Aviatie au fost transportate persoanele care aveau nevoie urgenta de asistenta medicala de specialitate, fiind asigurate 48 de misiuni aero-medicale.