Aglomeratie la vami din vestul tarii, se asteapta si doua ore pentru trecerea frontierei

Mii de romani care lucreaza in strainatate si au venit in Romania pentru a sarbatori Pastele au inceput sa se intoarca in tarile in care s-au stabilit, iar luni in punctele de frontiera de la Nadac II si Cenad este aglomeratie, asteptandu-se chiar si doua ore pentru controlul documentelor, transmite News.ro.





La aproape toate punctele control de la frontiera cu Ungaria este aglomeratie, luni la pranz, cand mii de romani au ajuns la iesirea din tara.





Majoritatea sunt muncitori stabiliti in strainatate si care au venit pentru a petrece Pastele alaturi de familii, insa sunt si persoane care pleaca in excursii de o zi in Ungaria.





"Am fost la Deva, la parinti, pentru a petrece Pastele. Lucrez in Germania si am stat doar trei zile acasa, pentru ca marti trebuie sa fiu la serviciu", a spus un barbat care astepta in coloana formata pe autostrada, in Vama Nadlac II.





La Nadlac II, timpii de asteptare, potrivit aplicatiei de pe site-u Politiei de Frontiera, ajung pana la 90 de minute, insa unii soferi au spus ca au asteptat chiar si doua ore.





Aplicatia mai arata ca la Cenad, in judetul Timis, se asteapta 120 de minute, iar la Salonta, Bors si Sacuieni oamenii sunt nevoiti sa stea la coada 30 de minute.





Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Mihaela Les, pe sensul de iesire din tara au fost deschise noua artere la Nadlac II. Se va putea lucra la aceasta capacitate pana la ora 23.00, cand va fi ridicata interdictia impusa de Ungaria pentru circulatia automarfarelor, astfel ca doua artere vor fi rezervate transportului de marfuri.





"Personalul a fost suplimentat in toate punctele de frontiera. Pentru ca la Nadlac II se asteapta mult, le recomandam soferilor sa se indrepte spre Nadlac I, Turnu si Varsand, unde nu este la fel de aglomerat", a spus Mihaela Les.





Vineri, ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost in control la Nadlac II, pentru a se asigura ca nu se formaza cozi la intrarea in tara in conditiile in care veneau romanii acasa de sarbatori, iar verificarea documentelor se facea pe zece artere, astfel ca nu au fost inregistrati timpi de asteptare.