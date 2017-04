Infotrafic: Circulatia de pe DN1, deviata pe DN1A din cauza aglomeratiei / Pe A3 se circula cu dificultate, in conditii de ploaie torentiala

Autoritatile avertizeaza si ca pe Autostrada Bucuresti - Ploiesti se circula cu dificultate din cauza ploii torentiale.Politistii preconizau, intr-o informare anterioara ca in a doua parte a zilei vor aparea probleme de fluenta pe mai multe drumuri nationale. Mentionam aici DN1 Brasov - Ploiesti, DN6 Alexandria - Bucuresti, DN2 Buzau - Urziceni - Bucuresti, DN7 Sibiu - Ramnicu Valcea - Pitesti si autostrada A1 Pitesti - Bucuresti."Avand in vedere ca in multe zone ale tarii, traficul auto se desfasoara in conditii nefavorabile (precipitatii si vant puternic), sfatuim conducatorii auto sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa adapteze in permanenta viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere si sa evite efectuarea unor manevre riscante in trafic", transmite Centrul Infotrafic.