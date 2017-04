Opozitia turca cere anularea rezultatului referendumului / Autoritatea electorala a permis votul cu buletine nestampilate

Bulent Tezcan, vicepresedinte al Partidului Republican al Poporului (CHP) a declarat ca formatiunea politica a primit plangeri din numeroase regiuni in care oamenii reclama ca nu au putut vota in mod confidential si ca unele voturi au fost numarate in secret.El a declarat si ca decizia Inaltului Birou Electoral (YSK) de a accepta voturi nestampilate este in mod clar ilegala. Acest for a dat un comunicat de presa cu cateva ore inainte de incheierea referendumuli in care a spus ca vor fi numarate si voturile care nu au fost stampilate de reprezentantii sai electorali.“In acest moment este imposibil de stabilit cate astfel de voturi sunt si cate au fost stampilate ulterior. De aceea, singura decizie care va pune capat discutiei privind legitimitatea (votului) si va raspunde indoielilor poporului este anularea acestui scrutin de catre YSK”, a spus Tezcan intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca CHP va inainta plangeri autoritatilor electorale municipale si catre YSK si, functie de rezultatul contestatiilor, va merge la curtea constitutionala a Turciei, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului si la orice autoritate relevanta. Cei care au spus "DA" pentru sporirea prerogativelor presedintelui Recep Tayyip Erdogan reprezentau peste 51% dintre voturile exprimate la referendumul de duminica, dupa numararea a aproape 99% din buletine, potrivit agentiei pro-guvernamentale Anadolu, citata de AFP.De mentionat ca in cele mai mari trei orase din Turcia - Istanbul, Ankara si Izmir, precum si in sud-estul tarii, majoritar kurd, cei mai multi dintre votanti au spus "NU" la referendum. Erdogan a revendicat victoria si a declarat ca natiunea turca si-a aratat vointa libera si "a luat o decizie istorica privind sistemul de guvernare".Victoria taberei "DA" va insemna inlocuirea actualului sistem parlamentar prevazut de Constitutie cu un sistem prezidential, care-i va acorda presedintelui Edogan puteri vaste si va desfiinta postul de premier. Citeste AICI pe scurt ce modificari constitutionale aduce un vot "DA" la referendum. Erdogan a afirmat ca poporul turc a luat o "decizie istorica" la referendum iar p remierul turc a revendicat si el victoria la referendum: "Suntem o singura natiune"