VIDEO Politistii de frontiera romani aflati in misiune in Marea Egee au salvat 46 de persoane dintr-o barca ce risca sa se scufunde

Aflati in misiune FRONTEX in cadrul Operatiunii Maritime Comune "EPN POSEIDON SEA", politistii de frontiera de pe nava maritima de patrulare MAI 1102 a Garzii de Coasta au salvat 46 de persoane, dintre care 11 copii, care erau pe o ambarcatiune ce risca sa se scufunde in apele Marii Egee, informeaza Politia de Frontiera.





In data de 12 aprilie a.c., ora 08.15, echipajul navei MAI 1102, aflat in misiune de supraveghere a frontierelor maritime externe ale Uniunii Europene, a primit o solicitare de la Centrul de Coordonare Maritima din Chios referitoare la existenta unei ambarcatiuni de mici dimensiuni, supraincarcata cu persoane, care se afla in pericol de scufundare in Marea Egee.





Politistii de frontiera romani au identificat ambarcatiunea semnalata, pe care se aflau zeci de persoane.





Dupa evaluarea situatiei la fata locului si avand in vedere supraaglomerarea ambarcatiunii si riscul de a se scufunda, politistii de frontiera romani au inceput actiunea de salvare. La bordul navei au fost transbordate 46 de persoane, 22 de barbati, 13 femei si 11 copii, care au declarat ca provin din Siria.





Politistii de frontiera le-au oferit asistenta si hrana, iar cateva ore mai tarziu, acestea au fost debarcate in Portul Chios si predate autoritatilor elene, pentru efectuarea procedurilor specifice (asistenta medicala, identificare, inregistrare, amprentare etc.).