Vicepresedintele Pence, aflat in vizita in Coreea de Sud, avertizeaza Phenianul sa nu puna la incercare determinarea lui Trump

'Vom neutraliza orice fel de atac si vom face fata oricarei provocari nucleare sau cu rachete printr-un raspuns coplesitor', a declarat Pence dupa intrevederea avuta cu presedintele interimar sud-coreean Hwang Kyo-Ahn.





Anterior, Mike Pence a declarat in prima zi a vizitei sale in capitala sud-coreeana ca 'toate optiunile sunt pe masa' pentru rezolvarea problemei amenintarilor militare venite dinspre Coreea de Nord, dupa ce armata nord-coreeana a efectuat sambata un nou test cu racheta, aparent esuat, si expertii se tem ca Phenianul pregateste in plus si un nou test nuclear.





Vicepresedintele american a avertizat de asemenea ca 'epoca rabdarii strategice a trecut', aluzie la doctrina administratiei Barack Obama, care avea in vedere o strategie ce combina refuzul dialogului cu Phenianul si inasprirea sanctiunilor, fostul presedinte american sperand ca in acest mod regimul nord-coreean va face concesii la capitolul inarmarii nucleare ori se va confrunta cu tensiuni interne.