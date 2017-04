Macron: Germania profita de dezechilibrele din zona euro si obtine suplusuri comerciale foarte mari

Excedentul comercial al Germaniei a provocat ingrijorare pentru economia mondiala cat si pentru Uniunea Europeana, dupa ce a atis un nivel record in 2016.





Consilierul pentru comert al presedintelui american Donald Trump a acuzat Germania sa exploateaza faptul ca euro este subevaluat.





Potrivit criticilor, dominatia Germaniei submineaza economiile celorlalte state din Uniunea Europeana, iar acestia cer guvernului sa ia masuri pentru stimularea cererii interne si a importurilor.





Macron, in varsta de 39 de ani, este sutinut de 22% dintre francezi in primul tur al alegerilor prezidentiale programate pe 23 aprilie, conform sondajului realizat de Ipsos/Sopra Steria pentru Le Monde.





Principala sa contracandidata este liderul Frondului National Marine Le Pene, de extrema dreapta.





Cel mai impredictibil vot din ultimii ani a devenit insa o cursa in patru, in sondaje urcand si candidatul de extrema stanga Jean-Luc Melenchon si republicanul Francois Fillon.





Macron a mai spus ca o posibila schimbate a politicii guvernamentale germane ar necesita ca si Franta sa adopte reforme structurale.





"Atata timp cat noi intarziem reformele nu ne putem astepta ca Germania sa aiba incredere in noi, dupa ce am dezamagit deja in 2003 si 2007", a spus Macron.