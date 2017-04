Bistrita: Patru tineri au murit dupa ce soferul de 18 ani al unui BMW inmatriculat in Italia a intrat intr-un stalp de electricitate

Patru tineri cu varste intre 18 si 36 de ani au murit, iar altul de 16 ani a fost ranit, in noaptea de duminica spre luni, intr-un grav accident rutier produs in Bistrita-Nasaud, unde soferul de 18 ani al unui autoturism BMW inmatriculat in Italia a pierdut controlul volanului, masina izbindu-se de un stalp de electricitate, transmite News.ro.





Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Telciu spre Fiad si a fost anuntat prin 112 la ora 00.32, iar la fata locului au fost trimise doua echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, citati de timponline.ro.





Potrivit sursei citate, initial au fost anuntate trei victime ramase incarcerate intr-un autoturism care a intrat intr-un stalp de electricitate de pe marginea soselei, dar echipajele de interventie au gasit cinci victime incarcerate, dintre care patru erau inconstiente.





"Cele patru victime, cu varste cuprinse intre 18 si 36 de ani, au fost scoase si predate echipajelor medicale. Doua dintre ele aveau leziuni incompatibile cu viata, iar pentru celelalte doua au fost incepute manevrele de resuscitare. Din pacate, dupa mai bine de 45 de minute de aplicare a manevrelor de resuscitare, echipajele medicale au fost nevoite sa constate decesul celor patru victime, la locul accidentului. A cincea victima, un tanar in varsta de 16 ani, a fost scos prin luneta autoturismului, constient, cu leziuni si traumatisme, mai ales in zona membrelor inferioare. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD l-a transportat la UPU SMURD Bistrita pentru investigatii medicale suplimentare", a precizat ISU Bistrita-Nasaud.





Interventia echipajelor de salvatori a fost ingreunata de faptul ca stalpul si firele de electricitate rupte in urma impactului au cazut pe caroseria autoturismului si pe sosea.





Potrivit Mesagerul de Bistrita-Nasaud, masina implicata in accident era un BMW inmatriculat in Italia si condus de un tanar de 18 ani din Sighet.





"Veneam de la o petrecere, eram bauti. Nu-mi amintesc cum ne-am izbit de stalp", a spus tanarul de 16 ani care a scapat cu viata.





Cele patru persoane care au murit in accident sunt soferul de 18 ani, alaturi de alti trei tineri din Telciu, cu varste cuprinse intre 18 si 36 de ani.