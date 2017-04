Cod galben de vant in cinci judete / Mare parte din tara, afectata de ploi si vreme rece pana marti dimineata

Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificari ale vantului, care la rafala vor depasi local 55...65 km/h.Vremea a intrat in racire duminica seara urmand a se inregistra ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului, potrivit unei informari meteo valabila pana marti, 18 aprilie, ora 10.00.In intervalul mentionat, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 30 l/mp.In Carpatii Meridionali si de Curbura, indeosebi la altitudini de peste 1.500 m, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.In regiunile extracarpatice vremea se va raci accentuat devenind rece pentru aceasta data, iar vantul se va intensifica treptat cu precadere in sud-est, unde rafalele vor depasi 50...55 km/h.