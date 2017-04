Patriarhul Daniel, in Pastorala de Paste: Iubirea rastignita invinge pacatul, iadul si moartea

'De ce trebuie sa marturisim noi adevarul Invierii Domnului Iisus Hristos ca biruinta asupra pacatului, asupra mortii si asupra iadului? Pentru ca iubirea milostiva si smerita a lui Hristos pentru noi, oamenii, este mai tare decat pacatul, decat moartea si decat iadul, ca forme de existenta egoista, insingurata si nefericita. In acest sens si Biserica Domnului Iisus Hristos, unita cu El prin harul Sfantului Duh, este mai tare decat portile iadului (cf. Matei 16, 18). De ce? Pentru ca Biserica lui Hristos este comuniunea sfanta si vesnica a oamenilor cu Preasfanta Treime, Izvorul vietii si al iubirii vesnice (cf. 2 Corinteni 13, 13)', spune patriarhul.Potrivit acestuia, 'Sfintele Evanghelii ne arata, insa, ca, inainte de rastignire si moarte, Iisus nu a raspuns la violenta cu violenta, refuzand folosirea sabiei pregatite de Simon-Petru (cf. Ioan 18, 10) si nu a raspuns la rautate cu rautate, ci S-a rugat pentru iertarea ucigasilor Sai, zicand: 'Parinte, iarta-le lor, ca nu stiu ce fac' (Luca 23, 34)'.'Cand sufletul omului se umple de ganduri rele, de viclenie, de ura, de invidie si de violenta, atunci el se deschide spre iad (cf. Psalmul 87, 3). Insa, cand sufletul omului se umple de pocainta smerita si iertare sincera, de pace si de iubire milostiva, atunci el se deschide spre rai. De aceea, Mantuitorul Iisus Hristos ne invata ca 'Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vostru (Luca 17, 21)' ', afirma patriarhul.Intaistatatorul BOR considera ca numai 'credinta noastra in biruinta lui Hristos Cel inviat asupra pacatului, asupra mortii si asupra iadului ne intareste in lupta noastra cu patimile egoiste individuale sau colective si in lupta cu duhurile rautatii (cf. Efeseni 6, 12), care produc adesea deznadejde sau insingurare in suflete, cearta si dezbinare in familie si societate, violenta si crima, conflicte de putere si razboaie in lume s.a'.'Prin urmare, bucuria biruintei Domnului Iisus Hristos asupra pacatului, asupra mortii si asupra iadului ne cheama sa ne rugam si sa lucram pentru pace si viata, sa aducem bucurie in jurul nostru, ajutand, dupa putinta, prin cuvant si fapta, pe cei care au nevoie de iubirea si ajutorul nostru', indeamna patriarhul.Amintind ca Sfantul Sinod al BOR a proclamat 2017 drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor si pictorilor bisericesti, dar si Anul comemorativ Justinian Patriarhul si al aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului pe tot cuprinsul Patriarhiei Romane, PF Daniel subliniaza ca aceasta 'este o datorie morala fata de inaintasi, care, in vremuri ostile Bisericii si religiei in general, au marturisit credinta lor in Hristos Cel rastignit si inviat, cu pretul pierderii libertatii sau chiar a vietii''.'Lumina martirilor trebuie comemorata cu recunostinta si veneratie, ea fiind totodata izvor de putere spirituala in viata si misiunea Bisericii astazi', arata patriarhul.In preajma Sarbatorii Pascale, acesta adreseaza indemnul la aducerea bucuriei, 'prin cuvant si fapta buna, (...) in casele celor orfani, bolnavi, batrani, saraci, indoliati si singuri, astfel incat ei sa simta ca iubirea jertfelnica a lui Hristos Cel rastignit si inviat pentru mantuirea lumii este izvor de lumina, de pace si de bucurie', dar si la purtarea 'in rugaciune si in iubire frateasca' a romanilor 'care se afla printre straini, departe de Patrie'.Cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului, patriarhul ureaza tuturor pace si bucurie, sanatate si mantuire, adresand salutul pascal ''Hristos a inviat!''.