Klaus Iohannis si sotia sa participa la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica "Sf. Treime" din Sibiu

Seful statului si sotia sa, Carmen Iohannis, au ajuns la Biserica "Sf. Treime" in jurul orei 21.00, cei doi tinandu-se de mana."Va doresc tuturor Sarbatori fericite! Fie ca sarbatorile pascale sa va aduca bucurii, liniste si pace sufleteasca! Hristos a inviat!", le-a transmis presedintele romanilor.Slujba va dura aproximativ doua ore.Klaus Iohannis este asteptat sa ia parte si duminica dimineata, alaturi de sotie, la o slujba la Biserica "Sf. Treime", asa cum s-a intamplat in anii trecuti, inclusiv cand era primar al Sibiului.Anul trecut, presedintele a sarbatorit Pastele ortodox in Bucuresti, unde a asistat, alaturi de sotia sa, la slujba de Inviere de la Patriarhie. In ziua de Paste, seful statului a facut o vizita militarilor romani dislocati in Afganistan.De Pastele Catolic, sotii Iohannis s-au aflat la Sibiu, cei doi participand la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica "Sf. Treime", unde slujba este oficiata in limbile romana, germana si maghiara.