Lumina Sfanta de la Ierusalim a fost adusa in Romania

Sambata seara, pe Aeroportul "Henri Coanda" a aterizat avionul ce a adus de la Ierusalim Lumina Sfanta, care va fi impartita milioanelor de credinciosi in aceasta noapte, scrie News.ro. Lumina aprinsa la Sfantul Mormant a fost preluata de o delegatie a Patriarhiei Romane condusa de PS Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, care a adus-o la Bucuresti cu un avion inchiriat.La Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni au asteptat reprezentanti ai eparhiilor sa ia Lumina Sfanta pentru a o imparti credinciosilor la slujba de Inviere.De la Aeroportul International "Henri Coanda", Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi dusa si in Transilvania si Banat, cu doua avioane - unul va ateriza la Cluj-Napoca, urmand sa treaca si pe la Sibiu si Satu Mare, iar altul va ateriza si la Timisoara. Alte doua avioane vor ateriza la Suceava si Bacau, pentru a duce Lumina Sfanta si in Bucovina si Moldova.De asemenea, Lumina Sfanta va fi oferita la slujba de Inviere de Patriarhul Daniel clerului si credinciosilor prezenti la Catedrala Patriarhala.Delegatia BOR a participat pentru a noua data consecutiv la slujba Sfintei Lumini de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim.Lumina Sfanta s-a aprins sambata in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim la ora 14.21. Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec in Biserica Ortodoxa.Duminica, atat ortodocsii, cat si catolicii vor serba Pastile, la trei ani de la ultima praznuire comuna, din 20 aprilie 2014. Apoi, abia peste opt ani, adica in 20 aprilie 2025, Invierea Domnului va fi din nou sarbatorita in aceeasi duminica de ortodocsi si de catolici.