Reportaj AP: Noile tendinte se imbina cu traditiile de Paste in Romania

Mestesuguri vechi de secole, precum arta complexa a incondeierii oualor si pictura de icoane, se afla in prim-plan in Saptamana Patimilor, inainte de Paste. Insa aspectele comerciale si-au facut incet loc in sarbatoarea crestina.La targul de Paste din fata palatului construit la Bucuresti de fostul dictator comunist Nicolae Ceausescu, actori s-au plimbat cu masti gigantice de iepuri pe cap. Oua colorate imense, asezate in cosuri, sunt imprastiate in piata. O gaina enorma trage un car in care sta asezat un iepure din plastic, impreuna cu un ou vopsit, scene ce ar putea fi inspirate din "Alice in tara minunilor".Simboluri religioase pictate - o dovada a practicilor crestin-ortodoxe - erau afisate sau de vanzare la targ, dar si la Patriarhie.Traditia a inflorit in aceasta perioada in toata capitala Romaniei. Artisti precum Nicu Poenaru au decorat cu iscusinta oua de gaina, strut si de gasca. El goleste continutul oului, dand gauri minuscule in coaja, dupa care creeaza obiecte de valoare religioase si artistic. Preturile variaza intre 15 si 150 de lei (3,5 si 35 de dolari), in functie de marime si de complexitate.In timp ce oamenii costumati in iepuri au facut senzatie la targ, un copil a vazut cu uimire pentru prima data un iepure real, de aproape.