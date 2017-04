Biletele de tren cu reducere pentru elevi pot fi eliberate doar in baza carnetului de elev in care este trecut CNP

"Biletele de tren pentru elevi pot fi eliberate in baza carnetului de elev in care CNP-ul este mentionat de catre institutia de invatamant sau de mana, de catre titular sau de parinte. In cazul in care au certificatele de nastere la ei, casierele ii pot indruma pentru completarea CNP in carnete", explica CFR Calatori, potrivit News.ro.Pentru evitarea neintelegerilor care pot aparea la procurarea biletelor cu reducere 50% pentru elevi, CFR Calatori precizeaza ca acestia vor prezenta la casele de bilete carnetele de elev vizate conform metodologiei stabilite prin HG 42/2017, cu mentionarea codului numeric personal (CNP). Codul numeric personal poate fi trecut atat de institutia de invatamant cat si de mana, de catre titular sau de parintele elevului.Conform HG 42/2017, legitimatiile de calatorie cu reducere pentru elevi se emit in baza CNP, acesta fiind necesar si pentru decontare.Precizarile CFR vin in contextul in care in aceste zile fluxul de pasageri a fost foarte mare in ultimele zile.