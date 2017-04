Referendum Turcia Alegatorii hotarasc duminica daca ii dau mai multa putere lui Erdogan

Alegatorii turci isi exprima duminica opinia in al saptelea referendum national, prima consultare asupra unei singure probleme din ultimii 56 de ani, scrie agentia proguvernamentala Anadolu. La noua luni dupa ce a infrant o tentativa sangeroasa de puci, presedintele turc Recep Tayyip Edogan joaca totul intr-un referendum pe tema revizuirii Constitutiei care ii va permite, in cazul unei victorii, sa-si consolideze in mod considerabil puterile, scrie News.ro.





O victorie a taberei "da" ("evet") va insemna inlocuirea actualului sistem parlamentar prevazut de Constitutie cu un sistem prezidential, care-i va acorda presedintelui Recep Tayyip Edogan puteri vaste si va desfiinta postul de premier.





Referendumuri in vederea amendarii Constitutiei, precum cel de duminica, sau cu privire la sistemul electoral au mai fost organizate in tara.





Dintre toate aceste consultari, doar unul nu a trecut de urne, cel din septembrie 1988 cu privire la organizarea unor alegeri locale anticipate.





Primul referendum a avut loc la un an dupa lovitura de stat din 1960, cand alegatorii au fost invitati sa se pronunte asupra inlocuirii Constitutiei din 1924 cu o carta care reflecta separarea puterilor in stat si stipula drepturile si libertatile individuale.





Noua Constitutie a fost adoptata cu aproape 62% din voturile exprimate, iar prezenta la urne a fost de 81%.





Aceasta Constitutie a ramas in vigoare pana in noiembrie 1982, cand junta militara care a preluat puterea cu doi ani mai inainte a propus o noua Constitutie. La fel ca si Constitutia din 1961, si aceasta a fost elaborata de o comisie dominata de militari.





Prin aprobarea acestei noi Legi fundamentale, cu 91% din voturile exprimate, organizatilor din cadrul societatii civile, precum sindicatele, li s-a interzis activitatea politica, iar anumite partide si lideri au fost scosi in afara legii.





Odata cu aceasta consultare, generalul Kenan Evren, care nu a avut contracandidati, a fost ales presedinte pe o perioada de sapte ani.





Referendumul din septembrie 1987 le-a permis politicienilor scosi in afara legii, cu un rezultat strans, sa revina in politica.





Amendamentul a fost adoptat cu 50,2% din voturile exprimate. Aproape 94% dintre cetatenii cu drept de vot s-au prezentat la urne.





Un an mai tarziu, turcii au fost chemati sa se pronunte asupra organizarii alegerilor locale din 1989 cu un inainte. Propunerea a fost respinsa cu 65% din voturile exprimate.





Aceasta consultare a fost urmata de referendumul din octombrie 2007 care a deschis calea catre referendumul din acest an prin faptul ca a propus ca presedintele sa fie ales in mod direct, in loc sa fie ales de deputati in Parlament.





Aproximativ 69% dintre cei care s-au prezentat la urne au votat in favoarea modificarilor, inclusiv a reducerii mandatului prezidential la cinci ani si a mandatului parlamentar de la cinci la patru ani. Prezenta la vot a fost de 67%.





Trei ani mai tarziu, electoratul a fost chemat sa se pronunte asupra unei compatibilizari mai mari a legislatiei Turciei cu cea a Uniunii Europene (UE).





In acest referendum s-a propus amendarea Constitutiei din 1982. Consultarea a permis urmarirea in justitie a pucistilor din 1980, o garantare a largirii unor drepturi economice si sociale, o reforma judiciara si o consolidare a libertatilor individuale.





Proiectul a fost adoptat cu 58% din voturile exprimate.