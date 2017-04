Basescu: Trebuie sa gasim solutii pentru ca Ghita sa poata vorbi, se poate uza de Codul Penal si, in acelasi timp, de o eventuala interventie a presedintelui

Fostul presedinte Traian Basescu spune ca este foarte important ca, dupa ce va fi extradat, omul de afaceri Sebastian Ghita sa fie protejat de statul roman, pentru a putea spune lucrurile pe care le stie despre oameni si institutii care au comis abuzuri de putere in ultimii ani in Romania, el sugerand ca seful statului, Klaus Iohannis, ar putea sa sa se implice, mai ales ca este posibil ca procedura de extradare a lui Ghita din Serbia sa fie una de durata, potrivit News.ro.





"Cand a fost vorba de extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia am avut doua convorbiri cu presedintele Indoneziei, ca nu aveam acord de extradare, nu e secret. La povestea cu Ghita imi e greu sa evaluez, dar Ghita a fost in interiorul sistemului si probabil la ordinul sistemului a facut multe lucruri. Nu pot sa le etichetez, dar a si servit sistemul si, daca vreti, interesul national. Am aflat ca a platit avionul pentru Popa... De ce a recurs statul la banii lui Ghita? Cineva trebuie sa raspunda, ca trebuiau sa fie bani, nu sa se apeleze la firme private", a spus Traian Basescu, la Romania TV.





El a sugerat ca Sebastian Ghita ar putea fi in pericol in Romania, dupa ce va fi extradat, si ca va avea nevoie de protectie.





"Este motiv sa ceara azil politic, dar nu o va face. Dupa ce a fost parte din sistem, are obligatia sa vina sa spuna ce stie. Eu nu am fost parte a intimitatii sistemului, mi-a fost loial, dar pregatindu-si lovitura dua plecarea mea. Statul trebuie sa-i garanteze lui Ghita imunitate, sa poata vorbi - sigur, cu responsabilitate pentru ce este acuzat.

Avand in vedere situatia speciala a lui Ghita, pe care il consider mai important decat pe Omar Hayssam, trebuie sa gasim solutii sa poata vorbi, se poate uza de Codul Penal si in acelasi timp de o eventuala interventie a presedintelui sa gasim formula politica potrivita. Ghita trebuie sa aiba libertatea sa vorbeasca.

Am vazut oameni bagati la beci ca sa nu vorbeasca, am vazut ca daca nu au vrut sa vorbeasca li s-au bagat copiii in celule cu oameni care i-au violat. Nu trebuie sa ne trezim ca Ghita este adus, incarcerat, frate-sau bagat intr-o celul vecina cu oameni care sa-l puna sub presiune. Trebuie facuta o actiune de bun simt intr-un stat democratic", a mai spus fostul presedinte.





Curtea Suprema din Serbia a decis plasarea in arest a lui Sebastian Ghita pentru doua luni, in vederea extradarii, a anuntat vineri seara agentia de presa Tanjug.