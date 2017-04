Politia de Frontiera: Traficul la granita este sambata in valori normale, timpii de asteptare sunt in general sub 15 minute

Traficul prin punctele de trecere a frontierei de la granita de vest, in aceasta dimineata, se incadreaza in valorile normale, dupa ce, in ultima saptamana, s-a inregistrat un trafic ridicat ca urmare a intoarcerii in tara a cetatenilor romani pentru a petrece Sarbatorile Pascale, potrivit Politiei de Frontiera,

Sambata, cele mai tranzitate sunt punctele de la granita cu Bulgaria, iar timpii de asteptare pentru autoturisme in punctele de trecere a frontierei de la nivelul intregii tari sunt sub 15 minute, cu exceptia PTF Petea si PTF Siret unde sunt timpi de asteptare de 30 de minute, respectiv de 60 de minute.





In perioada 07.04.2017-14.04.2017, politistii de frontiera au efectuat formalitatile de control pentru aproximativ 1.400.000 de persoane, dintre care 756.000 pe sensul de intrare si 644.000 pe sensul de iesire, precum si pentru 401.000 de mijloace de transport.





Daca intr-o perioada normala, zilnic, tranziteaza frontiera, in medie, 125.000 persoane si 37.000 mijloace de transport, in aceasta perioada, in medie au tranzitat zilnic frontiera 175.000 de persoane, valorile de trafic fiind mai mari cu aproximativ 40%.





Ca si in anii trecuti, cele mai tranzitate continua sa ramana punctele de trecere ale frontierei din vestul tarii, pe unde au trecut aproximativ 533.000 treceri persoane, cele aeroportuare - 380.000 persoane, dar si cele de la frontiera cu R. Moldova - 187.000 treceri persoane sau cu R. Bulgara ¬ 131.000 persoane.





In ultima saptamana, cel mai tranzitat punct de frontiera a fost P.T.F. Aeroport Henri Coanda, unde s-au prezentat peste 247.000 persoane la controlul de frontiera, urmat de P.T.F. Nadlac II cu peste 164.000 persoane si P.T.F. Bors unde politistii de frontiera au verificat peste 114.600 persoane. Totodata, la frontiera cu Bulgaria cel mai tranzitat punct de frontiera a fost P.T.F. Giurgiu, cu un trafic de peste 59.400 treceri persoane.