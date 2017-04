Ministerul Turismului va publica o lista cu unitatile de cazare neclasificate. Site-urile care le includ in oferte vor fi suspendate. Aceeasi masura, luata si pentru agentiile de turism online nelicentiate

Ministerul Turismului va publica in cateva luni o lista cu unitatile de cazare care nu sunt clasificate, iar site-urile care vor avea intre oferte si astfel de pensiuni sau hoteluri neclasificate risca sa fie inchise, a declarat pentru News.ro ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre.





Pe site-ul institutiei exista lista cu agentiile de turism licentiate, cu cele carora li s-a retras licenta, precum si cu toate structurile de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate.





"Lucram in prezent la o baza de date de entitati care nu sunt clasificate, licentiate si vom face publica o lista in cateva luni. Sunt companii care detin unitati de cazare sau care vand pachete de servicii turistice, fara a fi clasificate sau licentiate, astfel ele nefiind fiscalizate. Vom verifica tot ce inseamna comert electronic, site-uri de specialitate. Daca site-urile vand unitati de cazare neclasificate, primul pas va fi sa rugam administratorii site-urilor sa le retraga din oferta", a afirmat Dobre, pentru News.ro.





Potrivit ministrului, site-urile care nu scot din oferta pensiunile si hotelurile neclasificate vor fi suspendate.





In acest proiect, Ministerul Turismului poarta discutii avansate cu oficiali de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).





Controale se vor face si in randul agentiilor de turism online. "Daca nu sunt licentiate, li se va suspenda site-ul", a precizat ministrul.





Cea mai mare problema in acest proiect o constituie,insa, numarul insuficient de angajati cu atributii de control, in cadrul Ministerului Turismului existand doar 16 functionari angrenati in actiunile de control.





De asemenea, ministrul Mircea Titus Dobre a mentionat ca, pana la 1 septembrie, vrea sa finalizeze Legea privind garantarea pachetelor turistice, deoarece Romania se afla in pre-infringement in acest moment.





Ministrul Turismului a programat o intalnire cu reprezentanti ai celor doua mari patronate din turism, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) dar si cu Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei.





"Ne dorim ca Legea turismului sa fie aprobata deja la 1 iulie, dar sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018. In plus, Comitetul Consultativ pentru Turism va fi activ in 7-10 zile maximum", a mai spus Dobre.





Comitetul Consultativ pentru Turism este un organism care va fi condus de ministrul Turismului.