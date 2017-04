Politia a confiscat inainte de paste 7 tone de fructe si legume, 1,5 tone de carne si peste 1.300 de litri de bauturi alcoolice

Aproape sapte tone de fructe si legume, 1,5 tone de carne si produse din carne, peste 1.300 de litri de bauturi alcoolice si alte marfuri in valoare de peste 330.000 de lei au fost confiscate, in ultima saptamana, de Politia Romana, in urma controalelor facute pentru verificarea legalitatii activitatilor comerciale cu produse specifice Pastelui, informeaza News.ro.





Politia Romana anunta, sambata, ca in ultima saptamana politistii au facut verificari vizand legalitatea activitatilor comerciale cu produse specifice Pastelui (carne si produse din carne, oua, legume, fructe si produse de panificatie), astfel incat sa fie prevenite situatiile de eludare a obligatiilor fiscale si a reglementarilor privind siguranta alimentara.





Astfel, au fost verificati 1.814 agenti economici si comercianti persoane fizice, fiind constatate 1.025 de contraventii, pentru care au fost aplicate amenzi in valoare de 2.364.845 de lei.





De asemenea, au fost confiscate 1.540 de kilograme de carne si produse din carne, 6.869 de kilograme de legume si fructe, 1.366 de litri de alcool si bauturi alcoolice, dar si alte produse alimentare si marfuri in valoare totala de 338.337 de lei, precum si 19.527 de lei, in numerar.