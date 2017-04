Servicii medicale de Pasti in Bucuresti: Noua spitale pot trata urgentele, ambulantele au program normal iar mai multe farmacii au program non-stop pana luni

Urgentele medicale de Pasti in Capitala vor fi tratate prin liniile de garda de la noua spitale, Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si va avea echipaje suplimentare, iar mai multe farmacii sunt deschise non-stop, potrivit News.ro.





Cele noua spitale de urgenta din Capitala care in perioada Pastelui, respectiv de sambata pana luni, vor asigura permanent asistenta medicala sunt: Spitalul Floreasca (telefon 021/599.23.00), Spitalul Universitar (021/601.24.00; 021/601.22.00), Spitalul "Sfantul Pantelimon" (021/255.40.90), Spitalul "Sfantul Ioan" (021/334.50.75; 021/334.51.90), Spitalul "Bagdasar-Arseni" (021/334.30.54; 021/334.30.25), Spitalul de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri (021/224.09.47), Spitalul de Urgente Oftalmologice (021/319.27.53), Spitalul pentru Copii "Grigore Alexandrescu" (021/316.93.66) si Spitalul pentru Copii "Marie Curie" (021/460.30.60; 021/460.42.60).





Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABI) va prelua solicitarile de la persoanele care au urgente medicale la numarul 112. De asemenea, in perioada Pastelui, Serviciul de Ambulanta va asigura si eliberarea de certificate constatatoare de deces.





In noaptea de Inviere vor fi ambulante in zona Catedralei Patriarhale si la unele biserici care au solicitat prezenta unor echipaje de la SABI.





Si Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti va avea un serviciu de garda permanent, la sediul din Strada Spiru Haret nr. 14, in Sectorul 1, sesizarile putand fi facute la numerele de telefon 021/313.77.39 si 021/311.21.90.





De asemenea, mai multe farmacii vor avea, de sambata pana luni, program non-stop.





In Sectorul 1 vor fi deschise permanent farmaciile Help Net 15 (Bulevardul Ion Mihalache nr. 92), Sensiblu Dorobanti (Strada Radu Beller, nr. 6), Dona Jiului (Strada Pajura nr. 7), Centrofarm Caramfil Farma Drive (Strada Nicolae Caramfil, nr. 4, Sector 1), Catena - Magheru (Bulevardul Magheru, nr. 41), in Sectorul 2 vor avea program non-stop farmaciile Help Net 4 (Soseaua Mihai Bravu nr. 128), Farmaplus Obor (Calea Mosilor, nr. 257), Catena - Lacul Tei (Bulevardul Lacul Tei, nr. 75, bloc 16), Sensiblu Diham (Bulevardul Nicolae Grigorescu, nr. 2), Farmadex Pantelimon (Soseaua Pantelimon, nr. 291), in Sectorul 3 - Farmacia Dona Vitan (Calea Vitan, nr. 199), Sensiblu - Policlinica Titan (Bulevardul Nicoale Grigorescu, nr. 20, bloc CA14) si Dona Liviu Rebreanu (Strada Liviu Rebreanu, nr. 13A, bloc N20), in Sectorul 4 ¬ farmaciile Help Net 14 (Bulevardul Unirii nr. 27), Medimfarm - Alexandru Obregia (Bulevardul Alexandru Obregia, nr. 5A, Bl. I1, Sc. 2, Ap. 36), Dona Berceni (Soseaua Berceni, nr. 43, bloc 109, Sector 4, Bucuresti) si in Sectorul 6 - Help Net 46 (strada Brasov nr. 21, zona Piata Moghioros), Multifarm - Lujerului (Bulevardul Iuliu Maniu nr. 14, bl. 13, parter), Sensiblu Orizont (Strada Drumul Taberei, nr. 18).