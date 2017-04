Bodog: Institutul Cantacuzino va fi reorganizat dupa trecerea sa la Ministerul Sanatatii

"Institutul Cantacuzino va trece prin Hotarare de Guvern, cred ca 10 zile sau 11 zile mai avea de stat pe transparenta decizionala HG cu trecerea institutului. El va trece in structura Ministerul Sanatatii si va fi reorganizat. In ce sens va fi reorganizat? Va exista zona de cercetare, va exista zona de productie si vor exista laboratoarele de referinta pe care Ministerul Sanatatii le poate folosi pentru a desfasura activitatea, insa, in acelasi timp, nu asteptam sa il trecem in patrimoniul nostru si pe urma sa vedem ce facem cu el, nu", a afirmat demnitarul.





El a spus ca reprezentanti ai Institutului Pasteur din Franta doresc sa faca cercetari comune cu Institutul Cantacuzino.





"Am avut intalniri si au avut si dansii intalniri cu Institutul Pasteur din Franta care este un partener traditional al Institutului Cantacuzino. Institutul Pasteur fiind un institut stiintific si care doreste sa faca o aplicatie comuna cu Institutul Cantacuzino pe fonduri europene pentru a face cercetari comune, pentru a lucra impreuna", a mai spus ministrul Bodog.





Totodata, Florian Bodog a afirmat ca la Institutul Cantacuzino se poate face cercetare, insa nu se poate produce vaccin pentru a acoperi necesarul Romaniei.





"Asta nu rezolva insa, pentru moment, problema productiei de vaccin si specialistii spun ca ceea ce se gaseste ca echipament la Institutul Cantacuzino se poate face cercetare, insa nu se poate produce vaccin pentru acoperi necesarul pentru Romania. (...) Vreau sa avem vaccinuri produse in Romania pentru ca atunci nu mai depindem de...", a mai afirmat ministrul.