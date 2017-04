TVR: Sebastian Ghita ramane doua luni in arestul politiei sarbe

Avocatii omului de afaceri au trei zile la dispozitie pentru a depune contestatie. Potrivit TVR, el este suspectat ca s-ar sustrage de la urmarirea penala la care este supus in Romania.Acesta poate fi extradat din Serbia in baza unui tratat incheiat intre tara noastra si tara vecina in anii '60, potrivit documentelor publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.Omul de afaceri Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de joi spre vineri. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.Initial, procuratura din Belgrad a decis retinerea fostului parlamentar pentru 48 de ore. Pe numele lui Sebastian Ghita exista doua mandate de arestare in lipsa, el avand cinci dosare penale in Romania.