Procurorii sarbi au decis retinerea pentru 48 de ore a lui Sebastian Ghita

Ghita a fost retinut pentru comiterea unei infractiuni pe teritoriul sarb si pentru posesie de documente falsificate.Acesta poate fi extradat din Serbia in baza unui tratat incheiat intre tara noastra si tara vecina in anii '60, potrivit documentelor publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.Omul de afaceri Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de joi spre vineri. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.Fostul deputat si-a schimbat si infatisarea, potrivit unei fotografii publicate de Politia Romana. Astfel, fostul deputat si-a lasat barba si s-a ras in cap.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca Ghita a fost capturat dupa ce fratele sau a fost urmarit. Aflat initial la Istanbul, fratele lui Ghita a plecat catre Serbia.Pe numele lui Sebastian Ghita exista doua mandate de arestare in lipsa, el avand cinci dosare penale in Romania.