Vremea de Paste: Temperaturi de pana la 23 de grade, innorari si ploi in cea mai mare parte a tarii

, vremea va fi placuta, mai calda decat in mod normal pentru mijlocul lunii aprilie, spun meteorologii. Cerul va avea unele innorari si vor fi conditii de ploaie in partea de nord a tarii si la munte, unde vantul va avea intensificari, iar la peste 1.500 de metri altitudine, precipitatiile vor fi mixte.Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 13 si 23 de grade.(sambata spre duminica), minimele vor fi cuprinse intre 1 si 10 grade, dar pot ajunge si la minus un grad in depresiuni. In regiunile sud-vestice vor fi averse insotite de descarcari electrice, iar vantul va sufla slab si moderat., vremea va fi racoroasa in vestul, nordul si centrul tarii, iar cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse vor fi ploi moderate cantitativ. In partea de sud si sud-est, pe parcursul zilei vremea va fi inca usor mai calda, dar incepand cu orele dupa-amiezii vor fi averse, descarcari electrice si izolat, grindina.Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 12 si 20 de grade Celsius, cu temperaturi mai ridicate in Campia Romana, iar cele minime intre doua si 11 grade., vremea se va raci in toata tara, iar valorile termice vor atinge, pe timpul zilei, 14-16 grade. Cerul va fi predominant innorat si va ploua in toata tara, iar vantul va avea intensificari locale in majoritatea zonelor. In zona montana, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare.Minimele vor fi cuprinse intre minus doua si 10 grade Celsius., sambata vremea va fi calda, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 21 de grade, iar cea minima in jur de 6-7 grade.Duminica, vremea va deveni instabila, iar cerul va fi innorat in prima parte a zile, cu averse moderate cantitativ, insotite de descarcari electrice, in a doua parte a zilei. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 20 de grade, iar cea minima, in jur de 8-10 grade.Luni, ploile vor continua si in Bucuresti, iar temperatura maxima va atinge valoarea de 14 grade.