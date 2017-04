In ultima saptamana au fost raportate peste 700 de cazuri noi de rujeola/ Alexandru Rafila: Epidemia este consecinta nevaccinarii

Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania pana la data de 14 aprilie este 4.793, in 38 de judete, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) Ca urmare a epidemiei s-au inregistrat 21 de decese (cinci in judetul Arad, cinci in judetul Timis, cinci in judetul Dolj, trei in judetul Caras-Severin, unul in judetul Calarasi, unul in judetul Satu Mare si unul in Bucuresti), toate victimele nefiind vaccinate.Cele mai multe cazuri au fost consemnate in judetul Caras-Severin - 945, fata de saptamana trecuta fiind cu 89 mai multe cazuri raportate.In judetul Timis sunt 901 cazuri, fata de 756 cu o saptamana in urma, cu 145 mai multe cazuri raportate. In judetul Arad au fost inregistrate 827 de cazuri fata de 718 saptamana trecuta, in Dolj 317 cazuri, fata de 245, in Alba 125, fata de 96, in Calarasi 131, fata de 99.Totusi, cea mai mare crestere a cazurilor apare in judetul Sibiu, unde saptamana trecuta erau 37, iar saptamana acesta sunt 170 de cazuri .Din totalul celor 4.793 de cazuri, 4.608 sunt la persoane total nevaccinate, iar, din cei 4.608, 3.802 sunt copii."Aceasta crestere brusca arata ca situatia nu este sub control, de aceea medicii si autoritatile sanitare locale trebuie sa intensifice eforturile pentru vaccinarea copiilor sau reluarea imunizarii in cazul celor care nu au schema completa de vaccin. Epidemia de rujeola din Romania este consecinta vizibila a scaderii succesive a ratei vaccinarii. Aceasta epidemie trebuie sa fie un semnal de alarma pentru toata lumea: medici, autoritati, parinti", a spus prof. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si membru in Comitetul Permanent al Biroului Regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Europa.