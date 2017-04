Marea Britanie: O batrana care a retinut mingile trimise peste gard de copii vecinilor, avertizata de politie ca poate fi acuzata de furt

Penny Freeman, 73 de ani, a fost vizitata de politisti dupa ce a oprit cateva mingi pe care copii vecinilor le-au trimis din greseala peste gard.Femeia a spus ca a inceput sa tina mingile in magazie deoarece copii nu au venit dupa ele si pentru ca voia ca ei “sa invete ca exita consecinte”.“Anul trecut, ne-am gandit sa tinem mingile pentru o saptamana sa vedem daca vin sa le ceara inapoi. N-au venit deloc. Am avut 10 mingi in magazie. Le-am tinut doar o saptamana. Nu am avut nicio intentie sa le distrugem. Anul acesta ne-am gandit sa facem acelasi lucru dar a venit politia", a spus Freeman, care a acuzat ca unele mingi i-au afectat cateva ghivece.